أمانة العاصمة المقدسة تصادر 249 جالونًا من مياه زمزم مجهولة المصدر

المواطن - ولاء المطرفي - مكة المكرمة

تواصل أمانة العاصمة المقدسة والبلديات التابعة لها متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية جولاتها الرقابية على جميع منافذ بيع المواد الغذائية والباعة الجائلين للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والاشتراطات الصحية والبلدية المطلوبة وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، ‏ وأسفرت الجولات عن مصادرة 249 جالونًا من ماء زمزم معرضة لأشعة الشمس المباشرة غير صالحة للاستهلاك.

ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة

وخلال الفترة الماضية نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في البلديات الفرعية، حملات رقابية على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي في المعابدة، للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وأسفرت عن مصادرة 130 عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.

متابعة مستمرة لجميع المنشآت

وأكدت الأمانة المتابعة المستمرة لجميع المنشآت داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين من خلال الرقم الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والمحافظة على سلامة الجميع.

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