أمانة العاصمة المقدسة تصادر 4410 لترات و435 كجم مواد غذائية فاسدة

المواطن_ولاء المطرفي

تواصل أمانة العاصمة المقدسة والبلديات التابعة لها متمثلة في ⁧‫بلدية محافظة بحرة الفرعية⁩ بالتعاون مع الجهات الأمنية جولاتها الرقابية على جميع منشآت بيع المواد الغذائية.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت ٥٧٣ جولةً رقابيةً كما أن الفرق الرقابية رصدت ‏ ٦٤ مخالفةً، وأسفرت الجولات عن ضبط وإتلاف ٤٤١٠ لترات و ٤٣٥ كجم مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد.

حملات رقابية مستمرة

وخلال الفترة الماضية نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في البلديات الفرعية، بلدية الشرائع، حملات رقابية على المنشآت الغذائية والتي أسفرت عنها ٦٨٦جولة رقابية وضبط 10مخالفات عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية وإتلاف 200كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

متابعة لجميع المنشآت

وأكدت الأمانة المتابعة المستمرة لجميع المنشآت داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين من خلال الرقم الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والمحافظة على سلامة الجميع.

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