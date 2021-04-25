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أمانة القصيم تنفذ 27 ألف جولة رقابية وترصد 120 مخالفة
منذ بداية شهر رمضان المبارك

أمانة القصيم تنفذ 27 ألف جولة رقابية وترصد 120 مخالفة

2021/04/25
الساعة 2:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمانة القصيم تنفذ 27 ألف جولة رقابية وترصد 120 مخالفة
المواطن - القصيم

نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أكثر من (27) ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية بمنطقة القصيم منذ بداية شهر رمضان المبارك.

متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وتستهدف الجولات الرقابية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا بالإضافة إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.

أمانة القصيم تنفذ 27 ألف جولة رقابية وترصد 120 مخالفة - المواطن

وأسفرت تلك الجولات عن ضبط وتحرير (120) مخالفة على عدد من المنشآت المخالفة ، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقها.

مشاركة 400 مراقب ومراقبة

وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمال الرقابية بمشاركة أكثر من (400) مراقب ومراقبة للمحافظة على السلامة والصحة العامة ، ودعت عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال بالرقم 940 أو عبر تطبيق بلدي للهواتف الذكية.

أمانة القصيم تنفذ 27 ألف جولة رقابية وترصد 120 مخالفة - المواطن أمانة القصيم تنفذ 27 ألف جولة رقابية وترصد 120 مخالفة - المواطن


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