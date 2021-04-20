أمانة جدة تغلق 15,438 منشأة تجارية خالفت الإجراءات الاحترازية

المواطن - الرياض

أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والإجراءات الاحترازية، منذ الـ3 من فبراير حتى يوم أمس، عن إغلاق 9938 منشأة مخالفة خلال 294,227 جولة رقابية.

جولات ميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية:

وأوضحت الأمانة أنها نفذت الفترة الماضية جولات ميدانية مكثفة ومشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 15,438 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

مجابهة فيروس كورونا:

أمانة جدة

وأكدتتواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

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