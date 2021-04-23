أمرابط خارج حسابات النصر

المواطن - محمد سمعه

سيكون النجم المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر، خارج حسابات المدرب البرازيلي مانو مينيز في مباراة الوحدات الأردني بالجولة الخامسة من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

النصر السعودي يفقد أمرابط:

وحصل أمرابط على البطاقة الصفراء في مباراة فولاد الإيراني؛ ليتم التأكد من غيابه عن مباراة الوحدات مساء الاثنين المقبل؛ بسبب تراكم البطاقات الملونة.

وعانى العالمي كثيرًا، خلال أحداث الشوط الأول حيث لم يتمكن من إحراز أي أهداف بالشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح العالمي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب عبدالفتاح عسيري بالدقيقة الـ54 بطريقة جميلة.

وواصل العالمي تألقه، ليضيف الهدف الثاني عبر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بالدقيقة الـ86.

العالمي ينفرد بصدارة المجموعة الرابعة:

ولم يحدث أي جديد بالمباراة، ليفوز النصر بثنائية دون رد وينفرد بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، أما نادي السد القطري فيتواجد ثانيًا برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على الوحدات الأردني، بينما يتواجد نادي فولاد في المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط، والوحدات رابعًا برصيد نقطة واحدة.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، حرص على حضور مباراة النصر وفولاد، لدعم العالمي، حيث أُقيمت المباراة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

يذكر أن العالمي كان تأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا في نسخة 2020، وودع المسابقة من دور الـ4 على يد فريق بيرسبوليس الإيراني بركلات الجزاء الترجيحية.

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