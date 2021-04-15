أمريكا تطوي صفحة تدخل عسكري في أفغانستان دامَ 20 عامًا

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الانسحاب الكلي للقوات والمعدات الأمريكية من أفغانستان ابتداءً من الأول من شهر مايو المقبل.

أطول حرب في التاريخ:

وقال بايدن في خطاب رسمي اليوم: حان الوقت لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن القوات الأجنبية لن تخلق حكومة مستقرة في أفغانستان، وأن لدى الشعب الأفغاني الحق الكامل في حكم بلادهم.

اجتثاث القاعدة:

وتابع بالقول: ذهبنا إلى أفغانستان في 2001، لاجتثاث القاعدة، وسنبقي أعيننا الآن على الإرهاب، لمنع عودة القاعدة والتهديد الإرهابي، مؤكدًا أن العمل الدبلوماسي والإنساني سيستمر بعد سحب القوات الأمريكية.

الحكومة الأفغانية وطالبان:

وشدد الرئيس الأمريكي على دعم إدارته لمحادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، داعيًا دول الجوار الأفغاني لدعم الحوار بين الطرفين.

قوات الحلفاء:

من جانبه قال حلف شمال الأطلسي في بيان أصدره أن الحلفاء اتفقوا على البدء في سحب قواتهم من أفغانستان بحلول الأول من مايو أيار.

وأوضحت الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف بأنهم يعتزمون الانتهاء من سحب جميع القوات الأمريكية وتلك التابعة لمهمة الدعم الحازم خلال بضعة أشهر.

بديل الانسحاب:

من ناحيته أشار ينس ستولتنبرغ الأمين العام إلى أن هذا القرار لم يكن سهلا وينطوي على مخاطر، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين في مقر الحلف: نواجه معضلة؛ لأن بديل الانسحاب هو أن نكون مستعدين لالتزام عسكري طويل الأمد ولأجل غير مسمى، الأمر يرجع الآن للشعب الأفغاني لبناء سلام مستدام.

البيت الأبيض:

كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن تحدث مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وعبّر كلاهما عن الالتزام المستمر بشراكة ثنائية قوية بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

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