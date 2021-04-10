أمريكا تُبرئ لقاح جونسون آند جونسون من تجلط الدم

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الصحية الأميركية بأنه لا علاقة سببية بين لقاح جونسون آند جونسون وتجلط الدم.

هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية:

وكانت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية قالت أمس الجمعة، إنها تدرس بعض حالات الإصابة بتجلط الدم بعد أخذ لقاح جونسون آند جونسون الأميركي ذي الجرعة الواحدة المضاد لمرض كوفيد19، وذلك بعد تسجيل 4 حالات؛ بينها حالة وفاة واحدة.

4 حالات تعرضت لتجلط بالدم:

وأوضحت الهيئة أن لجنتها الخاصة بالسلامة بدأت تدرس تقارير للتحقق من حالات تجلط الدم بعد أخذ اللقاح، مشيرةً إلى أن 3 حالات سجلت في الولايات المتحدة ورابعة خلال تجارب سريرية في موقع لم يحدد.

أوروبا تبدأ استخدامه الشهر الحالي:

وأجازت الهيئة الأوروبية لقاح جونسون آند جونسون ومن المقرر أن يبدأ إعطاؤه في دول الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان) الحالي.

لقاح أسترازينيكا البريطاني:

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي قامت فيه الهيئة بدراسة حالات جلطات دموية لدى أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا البريطاني وأقرّت بأنه يجب اعتبارها آثاراً جانبية للقاح، حتى وإن كانت نادرة.

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