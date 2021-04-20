أمريكي يتلقى الجرعة الأولى موديرنا والثانية فايزر بالخطأ

المواطن - متابعة

تلقى رجل أمريكي من نيو هامبشاير خطأً جرعتين من لقاحين مختلفين ضد “كوفيد- 19″، في حين يؤكد الخبراء الصحيون سلامته حتى الآن.

الأولى موديرنا:

ووفقًا لما ذكره موقع RT، أمس الأول، فإن الموعد الأول لـ كريغ ريتشاردز، حدد في موقع في غرب مدينته الواقعة في مقاطعة بوون بولاية إنديانا الأمريكية، حيث تلقى حقنة من لقاح موديرنا، وفقًا لـ WMUR 9.

الثانية فايزر:

وبعد أربعة أسابيع عاد لإكمال سلسلة اللقاح الخاصة به، وتم إعطاؤه عن طريق الخطأ حقنة من لقاح فايزر.

الممرض أدرك الخطأ:

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ريتشاردز بأن الممرض الذي أعطاه اللقاح بمجرد الانتهاء من حقنه، نظر لبطاقته وأدرك أنه أعطاه حقنة فايزر.

صحته جيدة:

وتابع بالقول: نظرت إليه وسألته لم تعطني الجرعة الخطأ، أليس كذلك؟ فخرج من الغرفة مسرعًا، وذهب ليحضر المشرف إلى الموقع، والذي جاء وتحدث مع ريتشاردز وطمأنه قائلًا: ستكون بخير. والخبر السار هو أنه تم تطعيمك بالكامل.

شارك الخبر







شارك الخبر