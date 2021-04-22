أمطار تبوك ليلًا تظهر جمال الأجواء

المواطن - واس

هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من مدينة تبوك, كما شملت الأمطار مركزي البديعة وشقري وضواحيها التابعة لمنطقة تبوك.

كما هطلت مساء اليوم، أمطار متوسطة على منتزه الحبلة بمركز الواديين التابع لمحافظة أحد رفيدة سالت على أثرها الأودية والشعاب. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

حالة الطقس غدًا من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له حالة الطقس غدًا، وأن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، فيما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الخليج العربي.

شارك الخبر







شارك الخبر