أمطار غزيرة على أبها و”المواطن” توثق الحالة

المواطن - حسن عسيري - أبها

وثقت “المواطن” الأمطار التي هطلت عصر اليوم الاثنين على مدينة أبها وضواحيها، حيث هطلت أمطار غزيرة ارتوت على إثرها الأرض، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

الطقس اليوم:

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض).

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12- 32 كم/ ساعة، تتحول مساءً شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12- 34 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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