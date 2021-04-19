المواطن -الرياض

شهدت منطقة الباحة خاصة الأجزاء الشمالية منها هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات البرد ونشاط الرياح السطحية التي أدت إلى تدني الرؤية الأفقية.

أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

اللهم صيباً نافعاً

مطرنا بفضل الله ورحمته

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة بالصوت او فديو او صورة أمطار غزيرة وبردية كثيفة على بني حسن شمال الباحة اليوم الأثنين ١٤٤٢/٩/٧هـ

تصوير /خالد الزهراني pic.twitter.com/Lf6MEoLMYj — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) April 19, 2021

وأظهر مقطع فيديو متداول هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد بشكل كثيف على بني حسن شمال الباحة.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

حركة الرياح السطحية

وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، حالة البحر متوسط الموج.

شارك الخبر







شارك الخبر