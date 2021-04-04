أمير القصيم يُشيد بإنجاز التعاون

المواطن - مروة نبيل

حرص أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بعد التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

أمير القصيم يهنئ التعاون:

وأكد النادي أن العضو الذهبي الشيخ عبدالعزيز الحميد تلقى اتصالًا من أمير منطقة القصيم، بارك من خلاله تأهل التعاون إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مهنئًا مجلس الإدارة وكافة المنتمين على هذا الإنجاز الرائع الذي تحقق بدعم رجالات النادي.

ومن جهته، قدم الحميد جزيل الشكر والتقدير للأمير فيصل بن مشعل بن سعود، على اهتمامه الكبير بالرياضة القصيمية، مؤكدًا بأن هذا الإنجاز تحقق بعد توفيق الله ثم بتوجيهات ودعم وعمل رجالات وإدارة النادي ومجهود نجوم الفريق ومؤازرة الجماهير.

سكري القصيم يُلاقي النصر:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الفتح اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح سكري القصيم في الفوز بنتيجة 3/ 2، ليتأهل إلى المباراة النهائية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيواجه سكري القصيم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد فوزه على النصر بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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