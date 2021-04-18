أمير عسير يوجه بتذليل أية عقبات تواجه مشروع الخط الناقل للمياه المجددة

المواطن - واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة على ما أنجز من مراحل لتنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه المجددة من محطات أبها وخميس مشيط باتجاه المنتزه الوطني ببيشة وهو أحد مشروعات الشركة المياه الوطنية الذي يأتي ضمن المشروعات الإستراتيجية الممكنة في المنطقة، مؤكدًا على أهمية تكثيف الجهود وتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه إتمام تنفيذ المشروع.

نسبة الإنجاز في المشروع

وأوضح نائب رئيس شركة المياه الوطنية للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور أبوثنين أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت حتى الآن إلى 40%، مشيراً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة من المياه المجددة في تنمية الغطاء النباتي وزيادة التشجير والرقعة الخضراء وتنمية القطاع الزراعي في عسير، بالإضافة إلى استخدامه ضمن أعمال السقيا للمتنزهات والغابات الواقعة على اتجاهات الخط و بمحاذاته.

ويتكون المشروع المزود بأنظمة تحكم ومراقبة من خط ناقل بطول 100 كلم وبأقطار تتراوح بين 1000 – 1500 ملم مع 23 نقطة توصيل للخطوط الفرعية التي ستغذي المتنزهات والمزارع، إضافة إلى ثلاثة خزانات بسعة تتراوح بين 1000 إلى 5000 متر مكعب.

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