أم تعترف بـ الجريمة المروعة: أغرقت أطفالي كي أحميهم

المواطن- متابعة

قالت السيدة الأمريكية، لورا كاريلو، إنها تعترف بارتكاب الجريمة البشعة التي ارتكبتها بحق أطفالها الثلاثة متذرعة بحجة غريبة، ألا وهي الدفاع عنهم.

الدافع وراء الجريمة

وقالت السيدة من ولاية كاليفورنيا الأميركية لمحطة KGIT- TV إنها أغرقت أطفالها الثلاثة الصغار لحمايتهم من سوء معاملة والدهم في خضم معركة حضانة.

وأضافت: لقد أغرقتهم، لم أرغب في تعرضهم لمزيد من الإيذاء، لقد وعدتهم عندما ولدوا أنني سأحميهم، متابعة: عانقتهم وقبلتهم وكنت أعتذر طوال الوقت، لقد أحببت أطفالي ولن أسمح لأحد بأن يقول عكس ذلك.

وبحسب وكالة الأسوشيتد برس، استرسلت قائلة: أتمنى أن يكون أطفالي على قيد الحياة، نعم، لكني أفضل عدم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة بشكل منتظم لبقية حياتهم.

وقالت كاريلو، 30 عامًا، إن زوجها إريك دنتون، أساء جنسيًا إلى الأطفال.

العثور على جثث الأطفال

وعثرت جدة الأطفال على جثث جوانا دينتون كاريلو البالغة 3 سنوات، وشقيقها تيري البالغ عامين، وشقيقتها سييرا البالغة 6 أشهر، في شقتها في حي ريسيدا في لوس أنجلوس، وألقي القبض على لورا في وقت لاحق من ذلك اليوم في مقاطعة تولير.

وأشارت لورا في المقابلة، إلى أنها قادت السيارة شمالًا وهي تنوي القيادة من منحدر وقتل نفسها، لكن المركبة علقت في حفرة، وبدلًا من ذلك استقلت سيارة بعض الأشخاص الذين توقفوا لمساعدتها.

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