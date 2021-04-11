أنباء عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان في تمير وغداً المكمل لشهر شعبان

المواطن - الرياض

تعذر رؤية هلال شهر رمضان في تمير، ليكون يوم غد الاثنين هو المكمل لشهر شعبان.

هلال شهر رمضان:

وكان مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير قد أصدر بياناً بشأن الظروف العلمية لرصد هلال شهر رمضان 1442هـ.

وأوضح أنه “بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأحد 29 شعبان 142 هـ، الموافق 11 أبريل 2021م، فإن المعطيات الحسابية تفيد بأن القمر سيغرب قبل الشمس”، مبيناً أنه “في يوم الاثنين 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021م، ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:38، ويغرب الهلال الساعة 7:01”.

كما أشار إلى أنه “في موقع المرصد الفلكي ستغرب الشمس الساعة 6:18 عند درجة 280، وسيغرب الهلال الساعة 6:40 عند درجة 278، ما يعني أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 22 دقيقة بارتفاع 4.75 درجة واستطالة 6.8 درجة”.

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