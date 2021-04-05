أنسيلمو يخطف الأنظار بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس مستوى مميزًا مع الوحدة خلال الجولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنسيلمو يتألق:

وشارك أنسيلمو في 22 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، بمعدل 1939 دقيقة لعب، وتم استبداله 4 مرات فقط خلال الـ25 جولة الماضية، وقام بـ12 تسديدة على المرمى، وذلك وفقًا لحساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على “تويتر”.

وساهم المهاجم البرازيلي أنسيلمو في تسجيل 5 أهداف، حيث هز الشباك 4 مرات، وقدم تمريرة حاسمة، وصنع 26 فرصة، وقام بـ638 تمريرة ناجحة، ووصلت دقة تمريراته إلى 81%، ولديه 3 عرضيات و44 مراوغة ناجحة.

الوحدة هذا الموسم:

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لـ6 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة من 25 مباراة.

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواجهة نظيره القوة الجوية العراقي في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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