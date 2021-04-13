أهالي الدمام أول من يفطر اليوم الأول من رمضان

المواطن - الرياض

سيكون أهالي الدمام هم أول من يفطر في السعودية، حيث سيحين موعد أذان المغرب في اليوم الأول من رمضان عند الساعة 06:03 مساء، فيما سيكون أهالي الرياض هم أول من يلحق بهم، حيث يحين موعد أذان المغرب في العاصمة عند الساعة 06:15، يليهم أهالي نجران عند الساعة 06:20 دقيقة مساء.

وبطبيعة الحال سيكون أهالي الدمام هم أول من يمسك عن الطعام الليلة، حيث يحين موعد أذان الفجر عند الساعة 03:56 صباحًا، يليهم أهالي الرياض عند الساعة 04:12 من صباح الثلاثاء.

ساعات الصيام في المدن السعودية:

وتختلف ساعات الصيام في المدن السعودية بحسب الموقع الجغرافي لكل مدينة، وهذا يقتضي على سكان كل منطقة أو مدينة مراعاة فروق التوقيت، سواء فيما يتعلق بعدد ساعات الصيام أو مواقيت الصلاة.

ويمكن معرفة ساعات الصوم في كل مدينة من خلال مقارنة موعد أذان الفجر وموعد أذان المغرب بحسب تقويم أم القرى المعتمد في المملكة لهذا اليوم الثلاثاء الأول من شهر رمضان 1442.

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء مكة المكرمة 04:45 06:03 12:22 03:46 06:40 08:40 المدينة المنورة 04:41 06:01 12:22 03:51 06:43 08:43 الرياض 04:12 05:33 11:54 03:23 06:15 08:15 بريدة 04:21 05:42 12:05 03:36 06:27 08:27 الدمام 03:56 05:18 11:41 03:11 06:03 08:03 أبها 04:38 05:54 12:11 03:31 06:27 08:27 تبوك 04:46 06:10 12:35 04:08 06:59 08:59 حائل 04:28 05:50 12:14 03:46 06:38 08:38 عرعر 04:24 05:50 12:17 03:53 06:43 08:43 جازان 04:40 05:55 12:11 03:28 06:26 08:26 نجران 04:33 05:48 12:04 03:23 06:20 08:20 الباحة 04:40 05:57 12:15 03:38 06:32 08:32 سكاكا 04:29 05:54 12:20 03:55 06:46 08:46

تقويم أم القرى:

يذكر أنه في عام 1420هـ اعتمدت إحداثيات (خط الطول وخط العرض) للكعبة المشرفة بمكة المكرمة أساسًا لتقويم أم القرى، كما اعتمدت ولادة الهلال فلكيًّا حال غروب القمر بعد غروب الشمس في مكة المكرمة.

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