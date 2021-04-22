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أهلي جدة ينتفض بـ40 انتصارًا آسيويًا
بعد فوزه على الشرطة العراقي

أهلي جدة ينتفض بـ40 انتصارًا آسيويًا

2021/04/22
الساعة 12:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أهلي جدة ينتفض بـ40 انتصارًا آسيويًا لاعبو الأهلي - المصدر @ALAHLI_FC
المواطن - مروة نبيل

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة بريقه ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد نجاحه في تحقيق الفوز على نظيره الشرطة العراقي.

الراقي يتجاوز الشرطة العراقي

ولعب أهلي جدة ضد الشرطة العراقي، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وتمكن الراقي من حسم المباراة لصالحه بثلاثية دون رد.

ورفع الراقي رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثالث في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، فيما واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي تذيل الترتيب بدون رصيد.

 

اهلى جده
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

أهلي جدة يصل للفوز رقم 40 آسيويًا

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة إلى فوزه رقم 40 في بطولة دوري أبطال آسيا منذ إطلاق المسابقة بمسماها الحالي عام 2003، ليكون ثالث فريق سعودي يحقق هذا العدد من الانتصارات القارية، خلف ناديي الهلال والاتحاد.

وبدأت مشاركة الراقي في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا منذ عام 2005، ونجح في تحقيق 4 انتصارات أو أكثر خلال 7 من مشاركاته الـ11 في المسابقة، بواقع 33 فوزًا في مرحلة المجموعات، و7 خلال الأدوار الإقصائية.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC


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