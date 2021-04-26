أهم مميزات تحديث iOS14.5 للآيفون

المواطن - الرياض

وصل تحديث iOS 14.5 الجديد لكافة مستخدمي هواتف الآيفون بالعديد من المزايا التي تسهل عليهم التعامل مع التطبيقات وتوفير مستويات عالية من الأمان.

مميزات تحديث iOS14.5

يتيح التحديث الجديد عددًا من المميزات من بينها ما يلي:

إتاحة خيار فتح قفل iPhone باستخدام Apple Watch أثناء ارتداء كمامة على الوجه.

دعم AirTag.

تفعيل الـ 5G في وضع تفعيل الشريحتين.

كما يقدم تنوعات درجات لونية مستقلة للبشرة لأشكال الإيموجي.

وتتيح لك شفافية تتبع التطبيقات إمكانية تحديد التطبيقات المسموح لها بتتبع نشاطك عبر تطبيقات ومواقع ويب الشركات الأخرى.

وقالت الشركة إنه للحصول على معلومات حول محتوى الأمن لتحديثات برامج Apple‏، الرجاء زيارة موقع الويب:

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