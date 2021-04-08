أوليفر كان يتحدى باريس سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

أعرب الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، أوليفر كان، عن ثقته في قدرة فريقه على تجاوز باريس سان جيرمان وخطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أوليفر كان يرفع راية التحدي

وقال أوليفر كان في مقطع فيديو عبر تطبيق “انستقرام”: “هذا هو حال كرة القدم، وإن محاولات الفريق لم تؤت ثمارها، وكان فريق باريس سان جيرمان فعالًا للغاية”.

وأضاف صاحب الـ51 عامًا: “لكن نحن بايرن ميونيخ، ولا يزال أمامنا مباراة العودة. وبعد ذلك لنرى”، وذلك بعد تضاؤل فرص الفريق الألماني في مواصلة مشوار الدفاع عن لقبه هذا الموسم.

بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان

ولعب بايرن ميونيخ ضد سان جيرمان على ملعب “أليانز أرينا”، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021، ونجح الفريق الفرنسي في تحقيق فوز هام خارج أرضه بنتيجة 3/2.

وسجل أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي هدفين وماركينيوس، فيما أحرز ثنائية بايرن ميونيخ تشوبو موتينج وتوماس مولر.

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