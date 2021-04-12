أول الراحلين عن النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن مجلس إدارة نادي النصر قد استقر على أول الراحلين عن صفوف الفريق الأول بشكل رسمي، وذلك ضمن خطة تجديد دماء الفريق من أجل المنافسة على الألقاب بالموسم المقبل.

وكانت إدارة العالمي بدأت أولى الخطوات بالتعاقد مع المدرب البرازيلي مانو مينيز يوم الجمعة الماضية، وذلك بعد الخسارة من نادي ضمك بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إصابة جين سو المطولة تُجبره على الرحيل

كذلك لن يبقى الكوري الجنوبي كيم جين سو مع العالمي بالفترة المقبلة، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، والمتوقع عودته منها في أكتوبر المقبل، أي مع انطلاق الموسم المقبل 2021/2022.

ولن يستمر جين سو مع النصر، بسبب غيابه لفترة طويلة، كما تحرص إدارة العالمي على توفير المال الذي يُدفع له من أجل ضم صفقة أخرى بديلة له.

النصر شعاره “التجديد”

وسيرحل كيم جين سو عن العالمي حيث تسعى الإدارة للتوصل لحل معه من أجل رحيله وفقًا لـ “الرياضية”، تماشيًا مع سياسة التجديد التي تتبعها إدارة مسلي آل معمر مع أصفر العاصمة.

على الجانب الآخر، سوف تنتهي عقود 3 لاعبين في أصفر العاصمة وهم المغربي نور الدين أمرابط والحارس الأسترالي برادلي جونز واللاعب البرازيلي مايكون، حيث سيترك تحديد مصيرهم للمدرب الجديد مانو مينيز.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت تغريم كل من عبدالله مادو وبرادلي جونز لاعبي النصر 50 ألف ريال بسبب غياب كل منهما عن المقابلة الإعلامية Flash Interview بعد مباراة الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك.

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