أول تحرك من إدارة آل معمر

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن أولى الخطوات التي سيتخذها مسلي آل معمر، رئيس النصر الجديد، بعد توليه مسؤولية رئاسة النادي بالتزكية.

خطة آل معمر بعيدًا عن الإعلام والتدخلات الشرفية:

وقال برنامج “الدوري مع وليد”: إن إدارة مسلي سوف تتحرك لوضع خطة جديدة للنادي من أجل حل كل مشاكله بعيدًا عن وسائل الإعلام والتدخلات الشرفية.

ويأتي ذلك حرصًا على توفير عامل الاستقرار والنجاح للنادي، الذي عانى مؤخرًا من عدم استقرار إداري وفني.

ديون كبيرة عانى منها العالمي:

وكانت ديون نادي النصر وصلت قبل قدوم مسلي آل معمر إلى 185 مليون ريال.

وفي وقت سابق، حرص ماجد عبدالله، نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، على تهنئة مسلي آل معمر برئاسة العالمي بالتزكية لمدة 4 سنوات.

وغرد عبدالله قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “أهنئ الأخ مسلي آل معمر بتزكيته رئيسًا لنادي النصر، شخصية رياضية تستحق وعاصر سنوات في الوسط، كان آخرها في رابطة الدوري السعودي للمحترفين”.

وتابع عبدالله: “ومع هذه الالتفافة الشرفية بقيادة الأمير خالد بن فهد بإذن الله سيكون موسمًا فارقًا للنصر، كل التوفيق لمجلس إدارة النصر”.

ويستعد نادي النصر، لمواجهة الفيصلي بعد غد الأحد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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