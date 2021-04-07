أول رد من حمدالله بعد إيقافه

المواطن - محمد سمعه

رد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، في أول تعليق له على إيقافه لمدة 15 يومًا، من قبل لجنة الانضباط على خلفية ما بدر منه في مباراة الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال نجم النصر عبر حسابه في “تويتر”: “إني أتصدق بعرضي على كل من ظلمني”.

النصر يُودع كأس الملك:

وكان النصر ودع بطولة كأس الملك، وذلك بعد الخسارة من نادي الفيصلي بهدف دون رد يوم الأحد الماضي.

يذكر أن حمدالله كان تصرف بشكل غير لائق مع وليد الأحمد لاعب الفيصلي، بالإضافة لدفعه لإحدى الكاميرات الناقلة للمباراة التي انتهت بفوز الفيصلي.

وسيغيب اللاعب المغربي عن مباراة ضمك، بعد غد الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حمدالله تعرض لانتقادات عديدة:

وكان حمدالله تعرض للعديد من الانتقادات؛ وذلك بسبب هبوط مستواه الفني إضافة لحصوله على الكثير من الإجازات، وهو ما أغضب جماهير النصر.

ويحتل العالمي حاليًّا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة.

يذكر أن النجم المغربي كان انضم لنادي النصر قادمًا من الريان القطري في صيف 2018، وحقق مع أصفر العاصمة 3 بطولات وهم “دوري المحترفين، لقبين في بطولة السوبر السعودي”.

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