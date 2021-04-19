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أول سعودي يشارك في الأولمبياد يستعيد ذكرياته
متحدثًا عن ذكرياته في دورة أولمبياد 1972

أول سعودي يشارك في الأولمبياد يستعيد ذكرياته

2021/04/19
الساعة 5:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أول سعودي يشارك في الأولمبياد يستعيد ذكرياته بلال سعيد أول سعودي يشارك في الأولمبياد
المواطن - محمد سمعه

تحدث البطل السعودي بلال سعيد صاحب الـ83 عامًا عن ذكرياته الأولمبية وعن أولى مشاركته كأول لاعب سعودي يمثل المملكة في دورة ألعاب أولمبية دولية وكان ذلك في عام 1972 في مدينة ميونخ الألمانية.

وكان سعيد أول لاعب سعودي يشارك في دورة ألعاب أولمبية وذلك من خلال مسابقتي سباق التتابع والوثب الطويل، كما تحدث عن أهم زملائه الذين شاركوا معه في تلك الدورة وهم ” سيف عبداللطيف، سعد خيليل، حسين الطيب، حميد الجمعان، منصور الجعيد”.

قصة حياة بلال سعيد و ذكريات مشواره الرياضي

وذكر سعيد أنه وُلد في المدينة المنورة وفي عام 1952 ميلاديًا سافر إلى لبنان من أجل الدراسة، مضيفًا أنه كان راسبًا في الدراسة ومتفوقًا في الرياضة.

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كيف تحقق حلم تمثيله لـ المنتخب السعودي ؟

وأضاف بلال سعيد أنه شارك في دورة الألعاب المدرسية عام 1963 ميلاديًا في الكويت، وكان قاب قوسين أو أدنى من تمثيل المنتخب اللبناني، لكنه أشار إلى أن تدخل زاهد قدسي المعلق الرياضي الشهير جعله يحقق حلمه بتمثيل السعودية في الدورة.

وأكد سعيد على أنه نجح في تحقيق الميدالية الفضية في سباق الـ400 متر بالكويت.

وأضاف بلال سعيد اللاعب والمدرب السابق في فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى أن الأمير فيصل بن فهد رئيس بعثة السعودية التي شاركت في الأولمبياد قدم له ولكل زملائه كل ما احتاجوه من ملابس وغيره، وأضاف بأن الملابس استمرت معه لمدة 10 سنوات بسبب جودتها.

بلال سعيد في دورة ميونخ 1972
سعيد في دورة ميونخ

وأكد سعيد على أن الأمير نواف بن محمد كرمه هو وباقي الأبطال الأولمبيين خلال بطولة العالم لألعاب القوى في كندا، وأيضًا ببطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة الفرنسية باريس وذلك بحضور الأمير سلطان بن فهد والأمير نواف بن فيصل رئيس رعاية الشباب ونائبه بذلك الوقت.

بلال سعيد أول سعودي يشارك في الأولمبياد


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