أول مباراة يديرها مدرب النصر الجديد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر مساء أمس الجمعة، عن تعاقده مع المدرب البرازيلي مانو مينيز لتدريب الفريق الكروي الأول بالفريق العاصمي، خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن مانو مينيز سيُدرب العالمي لمدة عام ونصف، وسيواجه السد القطري في دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل كأول مباراة يديرها مع العالمي بعد تعيينه.

مدرب النصر الجديد سيصل خلال 48 ساعة

وذكر الحساب الرسمي للعالمي أن المدرب الجديد سيصل إلى الرياض خلال 48 ساعة هو وجهازه المعاون لتدريب الفريق الكروي الأول.

وقد سبق لـ مينيز تدريب المنتخب البرازيلي وأندية كورينثيانز وفلامنجو وبالميراس وكروزيرو وحقق معهم عددًا من البطولات. العالمي يخسر أمام ضمك ويمر نادي النصر حاليًا بفترة من عدم الاستقرار الفني حيث خسر من ضمك بثلاثية مقابل هدفين، أمس في الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. كما أن العالمي كان ودع بطولة كأس الملك يوم الأحد الماضي، بعد الخسارة من الفيصلي بهدف دون رد في دور نصف النهائي. ويحتل أصفر العاصمة حاليًا، المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 36 نقطة. جدير بالذكر أن مسلي آل معمر كان تولى رئاسة النصر بالتزكية لمدة 4 سنوات، بعد حل مجلس إدارة صفوان السويكت بقرار من وزارة الرياضة في مارس الماضي.

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