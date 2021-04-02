أول مطالب آل معمر للاعبين

المواطن - محمد سمعه

وجّه مسلي آل معمر رئيس النصر الجديد، مجموعة من الرسائل والكلمات لنجوم الفريق الكروي الأول بالعالمي، وذلك خلال لقائه الأول معهم في تدريبات اليوم الخميس.

مسلي يُحفز النصراويين

ونقلًا عن الإعلامي الرياضي علي العنزي فإن آل معمر قال للاعبي النصر: “أسأل الله التوفيق لنا ولكم في بداية مشوارنا، المرحلة القادمة صعبة يتطلب فيها العمل ثم العمل ثم العمل، ونركز لكي نحقق تطلعات جماهير النصر”.

وأضاف آل معمر: “مباراة الفيصلي صعبة، نحتاج أن نعمل باجتهاد لكي نسعد جماهيرنا بالتأهل للنهائي”.

وكان مسلي تولى رئاسة العالمي خلفًا لـ صفوان السويكت رئيس العالمي السابق، الذي تم حل مجلس إدارته بقرار من وزارة الرياضة في مارس الماضي.

ديون العالمي وصلت إلى 185 مليون ريال

وسيكون أمام مجلس إدارة النصر الجديد برئيسه مسلي آل معمر، العديد من الملفات أبرزها حل قضية ديون النادي التي وصلت إلى 185 مليون ريال.

ويحتل العالمي المركز الخامس حاليًّا بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، كما أن العالمي سيواجه فريق الفيصلي مساء الأحد المقبل في دور الـ4 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان مسلي، جاء لرئاسة النصر، خلفًا لصفوان السويكت الذي تم حل مجلس إدارته في مارس الماضي بقرار من وزارة الرياضة.

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