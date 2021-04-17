أيمن يحيى يغادر فجرًا لـ ألمانيا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر، أن لاعبه أيمن يحيى سوف يغادر إلى مدينة ميونخ الألمانية فجر الأحد؛ وذلك لإجراء عملية جراحية.

وذكر الحساب الرسمي لـ النصر عبر “تويتر” أن يحيى سيغادر إلى ألمانيا لإجراء عملية في العضلات أسفل البطن على يد الجراحة الشهيرة “موشاوك أولريخ”

موعد عملية أيمن يحيى:

وستُجرى العملية يوم الأربعاء المقبل، كما سيُجرى التأهيل حتى يوم 29 من الشهر الحالي.

وغاب أيمن يحيى عن مباريات النصر بالفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

وكان يحيى تعرض لـ الإصابة خلال مباراة النصر ضد أبها في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مهمة صعبة لـ النصر ضد السد:

يذكر أن النصر سيواجه، اليوم السبت فريق السد القطري في الجولة الثانية بـ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وكان النصر تعادل مع الوحدات الأردني الأربعاء الماضي بدون أهداف، بالجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى نادي النصر إلى الفوز في مباراة السد القطري، من أجل إنعاش حظوظه في ضمان التأهل المبكر إلى الدور التالي ببطولة دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن نادي النصر كان وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، لكنه ودع البطولة على يد بيرسبوليس الإيراني.

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