أين سيدفن الأمير فيليب وما هي وصيته ؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تم الإعلان عن وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبرة، عن عمر يناهز 99 عامًا، وقد أكد ذلك قصر باكنغهام في 9 أبريل 2021، بقوله ما يلي: ببالغ الأسى أعلنت جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق أدنبرة، وتوفي صاحب السمو الملكي بسلام هذا الصباح في قلعة وندسور.

ومن المقرر أن تدخل الملكة التي كانت متزوجة من زوجها لمدة 73 عامًا، فترة حداد لمدة ثمانية أيام قبل جنازته.

تفاصيل جنازة الأمير فيليب

وبصفته عضوًا في العائلة المالكة البريطانية، يحق له الحصول على جنازة رسمية، ولكن ما نوع الجنازة التي سُتقام ؟ وأين سيتم دفن الأمير؟ هل سيقيم الأمير فيليب جنازة رسمية؟ وما هي وصيته عن ذلك؟

قد لا يعلم البعض أن الأمير سبق وأن شارك عن كثب في ترتيبات جنازته خلال حياته والتي تم تنسيقها من قبل مكتب اللورد تشامبرلين في قصر باكنغهام.

وعلى الرغم من أنه يحق له الحصول على جنازة رسمية إلا أنه أوضح سابقًا أنه لا يريد ضجة، كما رغب الأمير فيليب في أن يُدفن في وستمنستر آبي حيث يُعتقد أن جثة الدوق ستقع في قصر سانت جيمس حيث رقد جسد الأميرة ديانا لعدة أيام قبل جنازتها في عام 1997.

وستقام مراسم الجنازة نفسها في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور، وستكون على الطراز العسكري بدلاً من جنازة رسمية، ومن المرجح أيضًا أن تكون قائمة المدعوين أصغر، حيث يقتصر المعزين على أفراد العائلة والأصدقاء ورؤساء الدول من دول الكومنولث.

وسيتم دفن الدوق في حدائق فروغمو في أراضي قلعة وندسور، وهي محظورة على الجمهور، علمًا بأن هناك 3 أماكن للدفن في الحدائق، وهم: ضريح دوقة كينت والضريح الملكي والمدفن الملكي، يستخدم الضريح إلى حد كبير لأفراد العائلة المالكة الذين ليسوا الملك الحاكم.

أين دفن أفراد العائلة المالكة الآخرون؟

تم دفن معظم الملوك الحكام في وستمنستر آبي وكنيسة القديس جورج، لكن الملكة فيكتوريا دفنت بجانب الأمير ألبرت في الضريح الملكي في حدائق فروغمور، ودفنت كل من الملكة الأم والأميرة مارجريت في كنيسة سانت جورج، مع والد الملكة الملك جورج السادس.

كنيسة سانت جورج هي أيضًا مكان دفن الملوك الأخير بما في ذلك هنري الثامن وتشارلز الأول وجورج الثالث وجورج الخامس وإدوارد السابع.

شارك الخبر







شارك الخبر