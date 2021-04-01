إثبات حضور الناخبين لعمومية النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن إثبات حضور الناخبين لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية، حيث ستقام إجراءاتها بشكل إلكتروني.

إثبات حضور الناخبين لجمعية النصر العمومية



ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من عملية إثبات حضور الناخبين بشكل إلكتروني قبل عقد الجمعية العمومية.

ووصل عدد من أعضاء نادي النصر الذهبيين يتقدمهم الأمير وليد بن بدر، والمرشح على منصب الرئيس مسلي آل معمر إلى مقر العالمي، تمهيدًا لبدء اجتماع الجمعية العمومية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتترقب الجماهير النصراوية الجمعية العمومية اليوم، والتي ستشهد تنصيب مسلي آل معمر رئيسًا لمجلس الإدارة لمدة 4 سنوات، بعد استبعاد اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية لقائمة غانم المطيري رسميًا.

مسلي آل معمر الرئيس رقم 15

وسيصبح مسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة رقم 15 في تاريخ النادي، حيث تولى 14 رئيسًا المنصب ذاته منذ تأسيس العالمي عام 1955، شغل البعض منهم الرئاسة بالتكليف، وآخرون جاءوا بالانتخابات، وكان آخرهم صفوان السويكت.

وفاز صفوان السويكت برئاسة مجلس إدارة النادي في يوليو 2019، قبل أن تصدر وزارة الرياضة قرارًا مؤخرًا بحل المجلس، وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير الأعمال بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد.

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