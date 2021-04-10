إثيوبيا تواصل التعنت: الملء الثاني لسد النهضة في موعده

المواطن - متابعة

تواصل إثيوبيا التعنت بشأن عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة على الرغم من فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات الرباعية حيث أعلنت أديس أبابا أن موعد ملء السد لن يتغير في موسم الأمطار المقبل.

فشل مفاوضات سد النهضة

وتعثرت العديد من جولات المفاوضات التي دخلت فيها مصر والسودان مع إثيوبيا سواء برعاية الاتحاد الإفريقي أو برعاية أمريكية لكن كل المقترحات المصرية السودانية بشأن تأجيل عملية الملء الثاني للسد تحطمت على صخرة العناد والتعنت الإثيوبي.

إصرار إثيوبيا على ملء السد

وتصر إثيوبيا على استكمال عملية الملء الثاني للسد في مايو المقبل بالرغم من مخاوف مصر والسودان من التأثير على حصتهما من المياه إلا أن أديس أبابا ترفض أية محاولات للتأجيل معللة ذلك بأنه يعطل خطط التنمية في البلاد.

مياه النيل خط أحمر

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعلن قبل أسبوع تقريبًا أن كل الخيارات متاحة أمام مصر للتعامل مع ملف سد النهضة مشيرًا إلى أن مياه النيل خط أحمر بالنسبة للمصريين وأن بلاده لن تسمح لأي أحد بالحصول عليها أو التأثير على حصة مصر من المياه.

وبعد تصريحات السيسي أعلنت إثيوبيا الدخول في جولة مفاوضات أخيرة في كينشاسا إلا أنها لم تصل إلى أية حلول بسبب تمسك كل طرف بمطالبه.

لكن إثيوبيا أعربت عن استعدادها لتبادل المعلومات عن ملء السد مع مصر والسودان.

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