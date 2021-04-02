إحباط تهريب 9 ملايين قرص إمفيتامين داخل شحنة باركيه

المواطن - واس

أحبط رجال مكافحة المخدرات تهريب أكثر من تسعة ملايين قرص إمفيتامين إلى المملكة داخل شحنة ألواح خشبية.

إحباط محاولة تهريب (9,504,000) قرص إمفيتامين مخبأة باحترافية في ألواح خشبية (باركيه).#الحرب_على_المخدرات#صحيفة_المواطن

pic.twitter.com/ZgfDaFHrtU — صحيفة المواطن (@almowatennet) April 2, 2021

تهريب إمفيتامين بطريقة احترافية

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولة تهريب ( 9,504,000 ) تسعة ملايين وخمسمائة وأربعة آلاف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية (باركيه).

ضبط عصابة التهريب

وأوضح النقيب النجيدي، أن رجال المكافحة تمكنوا، من الإحاطة بالشبكة الإجرامية والقبض على المتورطين فيها وعددهم (6) ستة متهمين بينهم (4) أربعة مواطنين ومقيمان من الجنسية السورية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

شارك الخبر







شارك الخبر