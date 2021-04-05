إحباط هجوم إرهابي في روسيا 

المواطن- متابعة

تمكن جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا من إحباط هجوم إرهابي والقبض على عنصر كان يعتزم استهداف مركز للشرطة باستخدام قنابل يدوية الصنع في مدينة كيسلوفودسك بمقاطعة ستافروبول.

الهجوم كان خدمة لمنظمات إرهابية دولية

وقال جهاز الأمن الفيدرالي إنه تمكن بالعمل مع لجنة التحقيق ووزارة الداخلية، من إحباط عمل إرهابي بمقاطعة ستافروبول، وإلقاء القبض على مواطن روسي من مواليد 1996، أدين سابقًا بجرائم حق عام، وكان يستعد لمهاجمة عناصر الأمن باستخدام العبوات الناسفة، خدمة لمنظمات إرهابية دولية.

وعثرت الشرطة الروسية على أدوات ومكونات لصنع عبوة ناسفة ومتفجرات، ومواد للتحريض على الإرهاب في مقر إقامته.

كما تم القبض أيضًا على 3 أشخاص يحملون الجنسية الروسية على علاقة بالعنصر الإرهابي، ومتورطين في دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا.

إحباط مخطط لتفجير مسجد في روسيا

ويأتي ذلك بعد أيام من تمكن هيئة الأمن الفيدرالية من إلقاء القبض على مواطن موالٍ لجماعة أوكرانية متطرفة كان يخطط لتنفيذ عمليات ضد مواقع إسلامية في إقليم ألطاي الواقع في غرب سيبيريا بروسيا.

وأوضحت الهيئة أن الموقوف هو رجل من مواليد عام 2000، يحمل الجنسية الروسية، وتم اعتقاله في مركز إقليم ألطاي، مدينة بارنؤول، مشيرة إلى أنه من مؤيدي جماعة التجمع العرقي الوطني الأوكرانية التي أنشئت بهدف تنسيق خطوات أنصار اليمين المتطرف ضد الأشخاص المنحدرين من الدول غير السلافية ومؤسسات الحكم في أوكرانيا وروسيا وبيلاروسا.

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