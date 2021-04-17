إحسان وعطاء الملك سلمان وولي العهد يتجسد بتبرع الـ30 مليون ريال

المواطن - الرياض

تجسد إحسان وعطاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دعم الحملة الوطنية للعمل الخيري بمبلغ 30 مليون ريال.

تاريخ من الدعم الممتد:

وطالما كان خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رجال خير، سباقين للمكرمات لأبناء الوطن وعموم المسلمين والعالم أجمع، فتاريخ دعمهما للأعمال الخيرية طويل وممتد، وليس آخره منصة إحسان الخيرية التي تهدف إلى وصول الدعم إلى الفئات الأشد احتياجًا، ليأتي تبرع الملك سلمان وولي العهد لحث الناس على العطاء والتبرع من أجل الوصول إلى مجتمع متكافل.

وأعمال خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الخيرية والإنسانية كثيرة يضيق المجال لحصرها؛ فهما يعملان ويُقدمان الدعم والمساندة لكل الدول التي تتعرض لكوارث ونكبات خاصة الدول الإسلامية، وداخليًّا لطالما أطلقا برامج ومبادرات تهدف إلى تحسين المعيشة ووصول الدعم إلى مستحقيه.

والدعم الكبير للقيادة ليس بشيء مستغرب عليها- حفظها الله- فحبهم للخير لا خلاف فيه، وذلك لأن الشعب السعودي أثبت مرارًا وتكرارًا أنه مجتمع مُحب للعطاء والخير ولهذا سهلت منصة إحسان ذلك ليكون دعم الملك سلمان وولي العهد بهذا المبلغ الكبير دليلًا واضحًا وثقة مؤكدة للتيقن من وصول التبرعات إلى المحتاج.

منصة إحسان:

وانطلقت اليوم الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، على منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة، وبحضور ومشاركة أصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال.

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.

تبرع الملك سلمان:

وقدّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تبرعًا سخيًّا بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية، من خلال منصة إحسان التي تم إطلاقها مؤخرًا كبوابةٍ تقنية متكاملة تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها.

تبرع ولي العهد:

كما قدّم الأمير محمد بن سلمان تبرعًا سخيًّا بمبلغ 10 ملايين ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

ويأتي هذا التبرع غير المستغرب من ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) امتدادًا لدعمه غير المحدود لتطوير العمل الخيري والقطاع غير الربحي، ودعمه منصة إحسان التي كانت محل اهتمام ومتابعة حثيثة من سموه طيلة تطويرها لتُقدم خدمة نوعية لهذا القطاع، وتعمل على تحقيق أهدافه المنشودة.

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