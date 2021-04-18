إحصائية تدعم الهلال ضد شباب الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2021، وسط طموحات بظهور الزعيم بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الهلال ضد شباب الأهلي دبي

ويلعب الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، بعد قليل، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع أجمك الأوزبكي في الجولة الماضية، فيما يقع شباب الأهلي دبي الإماراتي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.

الهلال يتألق على ملعبه في آسيا

ويملك الزعيم إحصائية مميزة في بطولة دوري أبطال آسيا قبل مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي اليوم، حيث إنه لم يخسر في مرحلة المجموعات عندما يستضيف فريقًا إماراتيًا على ملعبه منذ عام 2003.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 17 مباراة، نجح في تحقيق الفوز 11 مرة وتعادل في 6 مواجهات، كما أنه نجح في الحفاظ على نظافة شباكه آخر 5 مباريات، ما يمنحه دفعة معنوية لمواصلة التألق خلال مباراة اليوم.

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