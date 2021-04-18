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إحصائية تدعم الهلال ضد شباب الأهلي
قبل مباراتهما الآسيوية اليوم

إحصائية تدعم الهلال ضد شباب الأهلي

2021/04/18
الساعة 9:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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إحصائية تدعم الهلال ضد شباب الأهلي لاعبو الهلال - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2021، وسط طموحات بظهور الزعيم بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الهلال ضد شباب الأهلي دبي

ويلعب الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، بعد قليل، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع أجمك الأوزبكي في الجولة الماضية، فيما يقع شباب الأهلي دبي الإماراتي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يتألق على ملعبه في آسيا

ويملك الزعيم إحصائية مميزة في بطولة دوري أبطال آسيا قبل مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي اليوم، حيث إنه لم يخسر في مرحلة المجموعات عندما يستضيف فريقًا إماراتيًا على ملعبه منذ عام 2003.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 17 مباراة، نجح في تحقيق الفوز 11 مرة وتعادل في 6 مواجهات، كما أنه نجح في الحفاظ على نظافة شباكه آخر 5 مباريات، ما يمنحه دفعة معنوية لمواصلة التألق خلال مباراة اليوم.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC


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