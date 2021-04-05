إحكام تتيح الاعتراض على توصيات لجان النظر بتمليك العقارات

المواطن - الرياض

نشرت منصة إحكام المجموعة الأولى من توصيات لجان النظر بتمليك العقارات، وأتاحت المنصة لمن له معارضة تقديمها عبر النماذج الرقمية المخصصة لها، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان.

كما دعت المنصة العموم الراغبين في طلب التملك إلى التقدم بطلب من خلال المنصة، وفق الخطوات المعلنة.

التسجيل في منصة إحكام:

يذكر أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات تهدف إلى المساهمة في إثبات طلبات التملك وخلق بيئة عقارية موثوقة وشفافة، مما يعزز التنمية الاقتصادية وتمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم بعد استيفاء الشروط اللازمة.

طريقة التسجيل في منصة إحكام:

والمعروف أن طلب التملك يجب أن يقدم وفق نموذج إلكتروني المعد لهذا الغرض على منصة إحكام مرفقًا به المستندات والوثائق الداعمة؛ وذلك لتسهيل وتيسير رفع الطلبات للمواطنين في أي وقت ومن أي موقع والتزامًا بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

المستندات المطلوبة للتسجيل في المنصة:

وفي وقت سابق بين محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أن المستندات المطلوبة عند تقديم طلبات التملك هي إرفاق رفع مساحي صادر من مكتب معتمد مشتملًا على الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته، وتقديم الوثائق الداعمة للتملك أو الإحياء، وأما بشأن المصور الجوي فقد رفعت التعديلات عن مقدم الطلب عبء تقديم المصور الجوي في الوثائق المطلوبة منه، وستقوم اللجان بالتحقق من الإحياء حسب المصورات التي تقدمها الجهات المختصة.

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