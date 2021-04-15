إرشادات استخدام مسارات دخول المعتمرين في مركز الضبط الأمني بالشميسي

المواطن - مكة المكرمة

نشر الأمن العام إرشادات استخدام مسارات دخول المعتمرين حاملي التصاريح في مركز الضبط الأمني بالشميسي.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه حرصًا على انسيابية الحركة وتسهيل دخول المعتمرين حاملي التصاريح تأمل من الجميع الالتزام بالإرشادات التنظيمية للسير عبر مركز الضبط الأمني في الشميسي.

ضوابط الحصول على تصريح العمرة والزيارة:

وكان مصدر مسؤول في وزارة الحج والعمرة، صرح في وقت سابق بأنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة وفق الضوابط التالية:

يتم منح تصاريح العمر ة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين المشار إليها.

ة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين المشار إليها. يتم حجز تصاريح أداء مناسك العمرة

يجب عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

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