إصابة الدوسري تصدم الهلال

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب نادي الهلال، صدمة مُدوية بإصابة نجم الفريق سالم الدوسري وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد، يوم الجمعة المقبلة.

وذكر النادي في بيان رسمي له عبر “تويتر” اليوم الخميس أن سالم الدوسري لم يشارك في التدريبات، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في مفصل القدم.

سالم الدوسري سيغيب بنسبة كبيرة عن القمة

وتُشير التوقعات لإمكانية غياب سالم الدوسري بنسبة كبيرة عن مواجهة الاتحاد بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعمل جميع لاعبي الأزرق، تحت قيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي على الاستعداد بقوة من أجل الفوز على الاتحاد، والانفراد بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن موقف عبدالله الحمدان من المشاركة مع الأزرق ضد الاتحاد لايزال غامضًا.

ويواصل الحمدان حاليًا برنامجه اللياقي في منزله، بعد أن كان أُصيب بـ كورونا وذلك قبل خضوعه لمسحة طبية وفقًا لـ الزميلة “اليوم”. ملعب قمة الهلال والاتحاد وسيلعب الهلال مع الاتحاد في الجولة الـ25 حيث تُقام المباراة في ملعب “الشرائع” بمكة المكرمة بدلًا من ملعب الجوهرة المشعة.

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