إصابة فاسكيز تُربك ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

أربكت إصابة اللاعب الإسباني لوكاس فاسكيز حسابات نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي أوروبيًّا.

نجم ريال مدريد لن يشارك ضد ليفربول:

وكشف الموقع الرسمي لـ الريال عبر الإنترنت أن اللاعب لوكاس فاسكيز مُصاب بشد في أحد الأربطة في الركبة اليسرى، كما أكد النادي في بيانه أنه غير معلوم مدة غياب اللاعب، مما يعني أنه لن يُشارك أمام ليفربول يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الثمانية بـ دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن لوكاس فاسكيز كان تألق وقدم مباراة مميزة ضد نادي برشلونة أمس السبت، في كلاسيكو الدوري الإسباني حيث صنع الهدف الأول للريال في شباك برشلونة، والذي سجله المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

رقم كارثي لـ كاسيميرو:

على الجانب الآخر، حقق اللاعب البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، رقمًا كارثيًّا، وذلك بعد أن تلقى البطاقة الحمراء في مباراة برشلونة.

وقام حكم الكلاسيكو، بـ طرد اللاعب البرازيلي خلال 55 ثانية فقط، حيث أعطاه إنذارين خلال المدة المذكورة ليُطرد قبل نهاية الشوط الثاني من الكلاسيكو بدقائق قليلة.

وأصبح كاسيميرو أسرع لاعب في تاريخ مباريات الكلاسيكو ينال إنذارين خلال فترة زمنية قصيرة بواقع 55 ثانية.

ويحتل نادي ريال مدريد حاليًّا، صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، متفوقًا في المواجهات المباشرة على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

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