إصابة 5 جنود جراء استهداف قاعدة بلد العراقية بالصواريخ

المواطن - متابعة

أصيب 5 جنود عراقيين على الأقل، فيما تضررت مقاتلة من طراز إف 16؛ جراء استهداف قاعدة بلد الجوية بالصواريخ.

تفاصيل استهداف قاعدة بلد:

وقالت وزارة الداخلية في العراق في بيان لها: إنه “في جريمة جديدة يقدم عليها الخارجون عن القانون اليوم باستهداف قاعدة بلد الجوية بواسطة خمسة صواريخ انطلقت من منطقة (دوجمة) التابعة لقضاء الخالص؛ ما أدى إلى إصابة 2 من منتسبي فوج حراسة وحماية القاعدة، لكن العدد ارتفع بعد ذلك إلى 5 إصابات” بحسب مراسل قناة العربية.

رد القوات العراقية:

وأضافت أن “هذه الأفعال المشينة التي تستهدف منشآتنا العسكرية سوف تواجه ردًّا صارمًا من قواتنا الأمنية العراقية البطلة التي لن تتوانى في الدفاع عن مقدرات الدولة، ومنها هذه القاعدة الجوية التي تضم طائرات القوة الجوية العراقية (F16) المشهود لها في مقاتلة الإرهاب، وإن ما أقدم عليه هؤلاء يعد عملًا إرهابيًّا”.

لا مصابين في التحالف الدولي:

إلى ذلك أعلن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق أنه لا يوجد أي قوات أمريكية أو للتحالف في القاعدة التي تم استهدافها.

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