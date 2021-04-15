إصابة 8 أشخاص إثر خروج عربات قطار عن القضبان في مصر

المواطن - متابعة

أعلن مصدر طبي مسؤول، عن ارتفاع عدد المصابين في حادث خروج قطار منيا القمح عن القضبان في محافظة الشرقية المصرية إلى 8 أشخاص.

وأكد بحسب تقارير مصرية، أنه تم نقلهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

خروج قطار:

وشهدت مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، حادثًا لأحد قطارات السكة الحديد، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

وعلق المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، على حادث قطار منيا القمح، وخروجه عن مساره، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم، فور تحركه من محطة بنها الواقعة على خط “القاهرة- الإسكندرية”.

وأشار المصدر إلى أن الحادث أسفر عن خروج 5 عربات عن مسارها من أصل 10 عربات مميزة للقطار، مشيرًا إلى وقوع العديد من الإصابات بين الركاب فيما انتقلت قوات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث.

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