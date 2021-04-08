إطلاق اسم الشاعر محمد بن عواض الثبيتي على أحد شوارع الطائف

المواطن - الطائف

أطلقت أمانة الطائف اسم الشاعر محمد بن عواض الثبيتي (رحمه الله) على أحد شوارع المحافظة.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

محمد بن عواض الثبيتي:

محمد بن عواض بن منيع الله الثبيتي العتيبي، (1373 هـ – 1432 هـ الموافق 1952 – 15 يناير 2011)، هو شاعر سعودي يلقب بـ (سيد البيد) ويعد واحداً من أبرز أدباء ما يعرف بأدب الحداثة، والذي بدأت تتشكل ملامحه في ثمانينات القرن العشرين، تزوج من ابنة عمه (أم يوسف)، وله من الأبناء خمسة يوسف، هوازن، نزار وشروق ومي.

وتوفي الشاعر الثبيتي في عام 2011 جراء تأثره بأزمة قلبية تعرض لها في وقت سابق.

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