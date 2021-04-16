إطلاق نار في طرابلس وتدخل الجيش اللبناني

المواطن - متابعة

أفاد موقع صوت لبنان بسقوط 3 جرحى في حارة الزعبية في باب التبانة في طرابلس بلبنان، نتيجة إشكال وقع بين عدد من الشبان وتطور إلى إطلاق نار.

وذكر الموقع أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات للمعالجة ووضعهم الصحي مستقر.

تدخل الجيش اللبناني

فيما عملت عناصر الجيش اللبناني على تطويق الإشكال وتقوم بملاحقة مطلقي النار.

وكان دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح أوقفت المدعو (أ.ت) وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف لقيامه بعمليات سلب وسرقة في أماكن وبتواريخ مختلفة، والتي انتشر بعضها على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تعاطي المخدرات وترويجها، وقد ضبطت بحوزته كمية من حشيشة الكيف.

توقيف أحد المطلوبين

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بتواريخ مختلفة على سرقة عدة هواتف خلوية وأجهزة إلكترونية.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة الدكوانة المدعو (ف.ب) لإقدامه على ترويج المخدرات وحيازته كمية منها، ومحاولة الفرار من أمام الدورية ومقاومة عناصرها.

شارك الخبر







شارك الخبر