إغلاق طريق رئيسي في العاصمة الإستونية بسبب الضفادع

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات في العاصمة الإستونية إغلاق طريق مزدحم خلال الليل؛ وذلك ليتسنى لآلاف الضفادع الانتقال إلى أماكن تكاثرها في مأمن من السيارات التي من الممكن أن تدهسها.

المتطوعون كانوا يقومون بالمهمة:

وكان متطوعون يقومون بحمل الضفادع عبر الطرق في الربيع، مشيرين- وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز- إلى أنهم أنقذوا 97 ألفًا منها في الأعوام الماضية، منها ألفان في العام الماضي على الطريق الذي تقرر إغلاقه في العاصمة تالين.

غلق الطريق هو الحل:

وفي ظل استحالة تحقيق ذلك هذا العام بسبب جائحة كورونا أصبح الحل الوحيد للحفاظ على هذه الحيوانات البرمائية هو غلق الطرق.

الدهس من السيارات:

ونظرًا لأن سطح الأرض الدافئ بسبب حرارة الشمس يجعل البرمائيات بطيئة وأميل للنعاس، فقد يتكدس ما يصل إلى 300 منها في المرة الواحدة؛ مما يجعلها عرضة لخطر الدهس من السيارات.

بناء نفق أو بركة:

من ناحيته قال أولج سيليانوف نائب رئيس “حي هابرستي” بأن السلطات تدرس بناء نفق أسفل الطريق للضفادع يمكنها المرور عبره أو بركة على جانب الطريق حيث يمكنها قضاء الشتاء.

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