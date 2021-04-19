إغلاق منشآت في الرياض والدمام والخرج بسبب التستر التجاري

المواطن - الرياض

ضبطت وزارة التجارة جرائم تستر تجاري في 3 منشآت في الرياض والدمام والخرج.

“التجارة” تضبط جرائم #تستر_تجاري في 3 منشآت في: الرياض والدمام والخرج تعمل في مجالات: الدعاية والإعلان، المواد الغذائية ومواد البناء، وتم إغلاق المنشآت المخالفة وإحالة المتورطين للنيابة العامة لإكمال الإجراءات اللازمة. pic.twitter.com/DDkexqpe5g — وزارة التجارة (@MCgovSA) April 19, 2021

3 منشآت:

وأوضحت وزارة التجارة عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن المنشآت تعمل في مجالات الدعاية والإعلان، والمواد الغذائية ومواد البناء، حيث تم إغلاق المنشآت المخالفة وإحالة المتورطين للنيابة العامة لإكمال الإجراءات اللازمة.

ونشرت الوزارة فيديو يبين عملية ضبط المنشآت المخالفة وإغلاقها بسبب التستر التجاري.

ودعت التجارة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي حالات تستر تجاري، خاصة مع وجود مكافأة مالية لكل من يبلغ عنها.

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