إغلاق 16 مسجدًا بعد ثبوت 16 حالة كورونا بين المصلين

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 16 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 70 يومًا 644 مسجدًا تم فتح 610 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

حالات كورونا في المساجد

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 10 منها بمنطقة الرياض تم رصد عشر حالات إصابة بها ومسجدان بمنطقة جازان تم رصد حالتين إصابة بها ومسجد بالمناطق التالية: عسير والحدود الشمالية والباحة والجوف بمعدل إصابة لكل مسجد.

فتح المساجد مجددًا

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجد أربعة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة واثنان بمنطقة الشرقية ومسجد واحد بالمناطق التالية: تبوك وجازان والحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وشددت الوزارة في ختام بيانها اليومي التأكيد على مواصلة الجولات الرقابية في المساجد لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواقيت الصلوات وفتح وإغلاق المساجد ورصد المخالفات وفق الأنظمة، كما دعت المصلين بالتقيد بالتعليمات عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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