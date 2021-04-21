إغلاق 25 مسجدًا في 8 مناطق بسبب كورونا

المواطن - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 25 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق، بعد ثبوت 25 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 73 يومًا، 725 مسجدًا، تم فتح 677 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

المساجد المغلقة:

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة 6 بمنطقة القصيم تم رصد ست حالات إصابة بـ كورونا بها، وخمسة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد خمس حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة تبوك تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة الباحة تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة عسير تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة الشرقية.

فتح مساجد:

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 33 مسجدًا؛ ثمانية بمنطقة الرياض وسبعة بمنطقة القصيم وستة بمنطقة مكة المكرمة وأربعة بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية وثلاثة بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات أو عدم التقيد بالمواقيت المحددة للصلوات عامة والتراويح خاصة المعتمدة من الوزارة بالمبادرة بالإبلاغ عبر مركز خدمات المستفيدين 1933؛ فالتعاون واجب شرعي وسلوك حضاري.

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