إغلاق 39 مسجدًا بـ8 مناطق بعد ثبوت 39 حالة كورونا بين المصلين

المواطن - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 39 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 79 يومًا 862 مسجدًا تم فتح 801 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

حالات كورونا في المساجد

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر اليوم الاثنين أن المساجد المغلقة 12 بمنطقة الرياض و12 بمنطقة مكة المكرمة وخمسة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة تبوك وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية واثنان بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بالمنطقة الشرقية.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 19 مسجد خمسة بمنطقة الرياض وخمسة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية ومسجدين بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الشرقية وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما دعت الجميع في حال ظهرت عليهم علامات الإصابة بالفيروس بعد الذهاب للمساجد لحين إجراء الفحص والتأكد من سلامتهم حفاظًا على صحة مرتادي بيوت الله.

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