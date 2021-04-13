إقبال كبير من أهالي حفر الباطن على مراكز لقاحات كورونا

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شهدت مراكز لقاحات كورونا في محافظة حفر الباطن في أول أيام شهر رمضان المبارك إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمواطنات لأخذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق صحتي وسط استعداد وتنظيم كامل من قبل العاملين في المراكز.

التسجيل في تطبيق صحتي

وأكدت صحة حفر الباطن لجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح الآمن والفعّال؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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