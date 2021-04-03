إكس 44 متصدر إكستريم إي

المواطن - محمد سمعه

تصدر فريق إكس 44 الجولة الثانية واليوم الأول لـ سباق إكستريم إي العلا المقام حاليًا في محافظة العلا وعلى مدار يومين.

إكس 44 يُبدع في اليوم الأول من سباق إكستريم إي

وتصدر فريق إكس 44 السباق في اليوم الأول بفضل السائق سيباستيان لويب والسائقة كريستينا جوتيريز.

وتُتابع 90 قناة فضائية، أحداث سباق إكستريم إي العلا الذي انطلق اليوم السبت، وتُختتم فعالياته غدًا الأحد بالسباق الختامي.

وتُتابع 180 دولة عبر دول الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، السباق بواسطة تجهيزات تقنية متقدمة للبثً الفضائي تمت تهيئتها.

موعد السباق الختامي غدًا

وكان السباق بدأ اليوم، من 9 ونصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة، ثم يبدأ سباق الغد الأحد وهو اليوم الختامي بدءًا من 9 ونصف صباحًا حتى الثانية والثلث ظهرًا موعد السباق النهائي.

ويُعد السباق، عبارة عن سلسلة سباقات جديدة تتنافس بها سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في وجهات تأثرت بالتغيرات المناخية حول العالم، من أجل التشجيع على الاعتماد على المركبات الكهربائية نحو مستقبل أفضل لكوكب الأرض.

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