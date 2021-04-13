إمساكية اليوم الأول من رمضان وموعد أذان المغرب

المواطن - سعد البحيري - الرياض

نشر موقع تقويم أم القرى إمساكية اليوم الأول من رمضان 1442، الموافق 13 إبريل 2021م، حيث سيحين أذان المغرب في مكة المكرمة عند الساعة 06:40، في حين سيكون في المدينة المنورة عند الساعة 06:43، وفي الرياض سيكون عند الساعة 06:15.

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان:

وسيكون أهالي الدمام هم أول من يفطر يوم غد الثلاثاء، حيث يحين موعد أذان المغرب في الدمام عند الساعة 06:03، بينما سيكون أهالي تبوك هم آخر من يفطر غدًا عند الساعة 06:59 مساء.

وسيحين موعد صلاة العشاء الثانية في رمضان عند الساعة 08:40 في مكة المكرمة، بينما ستكون عند الساعة 08:43 في المدينة المنورة، وفي الرياض عند الساعة 08:15.

إمساكية اليوم الأول من رمضان:

أما عن إمساكية اليوم الأول من رمضان في معظم المدن السعودية فهي كما يلي:

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء مكة المكرمة 04:45 06:03 12:22 03:46 06:40 08:40 المدينة المنورة 04:41 06:01 12:22 03:51 06:43 08:43 الرياض 04:12 05:33 11:54 03:23 06:15 08:15 بريدة 04:21 05:42 12:05 03:36 06:27 08:27 الدمام 03:56 05:18 11:41 03:11 06:03 08:03 أبها 04:38 05:54 12:11 03:31 06:27 08:27 تبوك 04:46 06:10 12:35 04:08 06:59 08:59 حائل 04:28 05:50 12:14 03:46 06:38 08:38 عرعر 04:24 05:50 12:17 03:53 06:43 08:43 جازان 04:40 05:55 12:11 03:28 06:26 08:26 نجران 04:33 05:48 12:04 03:23 06:20 08:20 الباحة 04:40 05:57 12:15 03:38 06:32 08:32 سكاكا 04:29 05:54 12:20 03:55 06:46 08:46

المدة بين صلاة المغرب والعشاء:

يأتي هذا فيما أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميمًا إلحاقيًّا للتعاميم السابقة التي تتعلق بالإجراءات المتخذة في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك، جاء فيه التأكيد على أئمة المساجد ومؤذنيها بالالتزام بأن تكون المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في شهر رمضان ساعتين حسب توقيت أم القرى.

كما تضمن التأكيد على الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة (10) دقائق، ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة (20) دقيقة، وفق ما ورد في التعميم السابق الصادر من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بشأن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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